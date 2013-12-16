بالصور.. تمرد الإسكندرية تنظم سلاسل بشرية في ذكرى أحداث “مجلس الوزراء”

قامت حملة تمرد بتنظيم سلاسل بشرية فى منطقة المنشية أمام الجندى المجهول لإحياء ذكرى مجلس الوزراء والتى حدثت فى نظام الإخوان البائد فى عهد الرئيس المعزول مرسى.

من جانبها قالت ريما المهدى المتحدث الإعلامى لحملة تمرد أنه فى مثل هذا اليوم بدأت ثانى مذابح المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوى وسامي عنان ضد شباب الثورة والشعب المصري، وذلك على غرار إقامة اعتصام عند مجلس الوزراء ووقعت الاشتباكات مع الثوار والشرطة العسكرية، مما تسبب فى حدوث العديد من الإصابات.

وطالبت سحر الغريانى مسئولة حركة تمرد بالوجه البحرى بمحاكمة طنطاوى وعنان على مسئوليتهم الكاملة عن الأحداث توافقاً مع نفس السلاسل فى باقى محافظات الجمهورية، وشددت على مطالب ثورة 25 يناير وهى القصاص لكل شهداء مصر، ونوهت على أنهم لن يسمحوا بوجود الفلول أوعسكرة الدولة.

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