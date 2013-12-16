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تقرير أممي: 842 ألف نازح سوري في لبنان

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تقرير أممي: 842 ألف نازح سوري في لبنان تقرير أممي: 842 ألف نازح سوري في لبنان

وصل عدد النازحين السوريين في لبنان إلى 842 ألف نازح بينهم 782 ألف نازح مسجلون لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وينتظر 60 ألفا تسجيلهم.

وذكرت المفوضية في تقريرها الأسبوعي اليوم الاثنين أن هناك 70 ألف أسرة سورية نازحة تعيش حاليا دون الوالد وهناك أكثر من 3700 طفل نازح غير مصحوبين أو منفصلين عن كلا الوالدين.

وأشارت إلى أن الوضع الحالي لحركة النزوح يتسم باستقرار نسبي مع وصول حوالي 100 عائلة فقط خلال اليومين الماضيين ولجأ غالبية النازحين إلى بلدة عرسال في حين يتم إيواء البعض في قرى منطقة بعلبك المجاورة.

كما أدى القصف الذي استهدف قرية بيت يان السورية إلى عبور نحو 900 نازح عبر المناطق الجبلية الحدودية الى قرية شبعا بجنوب لبنان خلال هذا الشهر.

وذكرت ان من أكثر النازحين تضررا جراء سوء الأحوال الجوية يبلغ عددهم 120 ألف شخص يعيشون في خيام رقيقة في مستوطنات غير رسمية في مختلف أنحاء البلاد.

أ ش أ

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