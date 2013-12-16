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استخدام تقنية خط المرمى فى مباريات كأس الأندية المحترفة فى انجلترا

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استخدام تقنية خط المرمى فى مباريات كأس الأندية المحترفة فى انجلترا استخدام تقنية خط المرمى فى مباريات كأس الأندية المحترفة فى انجلترا

أعلنت لجنة دورى كرة القدم الانجليزى عن استخدام تقنية خط المرمى فى مباريات دور الثمانية لكأس الأندية المحترفة كابيتال وان الأسبوع الحالى.

وسيتم استخدام تقنية خط المرمى للمرة الأولى فى انجلترا فى مباريات الدور الخامس فى الملاعب التى زودت فها التقنية الجديدة. كما سيتم استخدام التقنية فى مبارتى الدور قبل النهائى والمباراة النهائية فى العام القادم.

يذكر أنه تم استخدام تقنية خط المرمى فى كل مباريات الدورى الانجليزى الممتاز هذا الموسم، وتم تزويد استاد ويمبلى أيضا بها.
> وقال اندى ويليامز رئيس العمليات فى لجنة الدورى إن اللجنة تؤيد استخدام التقنية حتى لو كانت تكلفتها حاليا تفوق قدرة أندية الدورى.

كما أكد أن استخدام التقنية فى مباريات الكأس أكثر أهمية من مباريات الدورى، حيث أن أى قرار سواء باحتساب الكرة هدفا أم لا يمكن أن يحدث الفارق فى نتيجة المباريات التى تحسم بخروج المغلوب.

أ ش أ

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