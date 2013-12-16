ميلان: مواجهة أتلتيكو صعبة لأنه ليس الريال أو برشلونة

أكد المدير الرياضي لميلان الإيطالي، أومبرتو جانديني، اليوم أن فريقه تنتظره مباراة صعبة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي، خاصة وأنهم لم يعتادوا مواجهة “الروخيبلانكوس”.

وأوضح جانديني في تصريحات صحفية قائلا “سنعود لإسبانيا، ولكن لمواجهة فريق صعب، ولم نعتد عليه، على عكس ريال مدريد وبرشلونة”.

ويشار إلى أن ميلان يحتل المركز الثاني عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 18 نقطة، ويقدم أداء مترنحا منذ بداية الموسم، ويسعى الفريق للعودة للطريق الصحيح بعد عطلة الشتاء.

وعن أتلتيكو قال المدير الرياضي أنه فريق رائع، ويمر بفترات مميزة في مسيرته، ويقدم أداء جيدا في البطولة، فهو فريق صعب، وننتظر تطوير الفريق بالشكل المطلوب في موسم انتقالات الشتاء.

ومن المقرر أن يواجه ميلان فريق أتلتيكو في 18 أو 26 فبراير، على أن تقام مباريات الإياب 11 أو 9 مارس.

وكالات