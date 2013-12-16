فرقة نجوم الطرب يقدمون أغاني الزمن الجميل بمسرح الجمهورية الأربعاء المقبل

يقدم المطرب مصطفى احمد وفرقته ” نجوم الطرب للموسيقي والغناء ” حفلاً في الثامنة مساء الاربعاء 18 ديسمبر علي مسرح الجمهورية .

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أجمل اعمال صناع الطرب العربى منها “بنت البلد ، ست الحبايب ، يا مسافر وحدك ، اغار من قلبي لـ محمد عبد الوهاب ، في عيون بهية ، عسل وسكر ، سلامات يا حبايب ، التوبة لـ بليغ حمدي ، يا عشاق النبي لـ سيد درويش .. أداء مصطفي احمد ، أنغام مصطفي ، احمد الوزيري ، عزة مصطفي ووائل الحسيني .

يذكر أن فرقة نجوم الطرب للموسيقى والغناء تأسست عام 1990 بهدف إحياء التراث العربي الموسيقى وتقديم الأعمال الحديثة المتميزة وتضم 35 عضوا من امهر المطربين والعازفين ، قدمت الفرقة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ولاقت استحسان الجماهير والنقاد .