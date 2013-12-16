الشخير المصاحب لأمراض الجهاز التنفسى يؤدى إلى الإصابة بجلطات القلب

من الملحوظ والمعروف أن الشخير أثناء النوم من الظواهر المنتشرة بكثرة فى مصر، وحسب ما قال بعض الأطباء إن الشخير يكون نتيجة للإصابة ببعض الأمراض كوجود لحمية بالأنف وغيرها من الأمراض، ووجد أن الشخير يؤثر على صحة الإنسان.

وفى نفس السياق يقول الدكتور أمير شوقى، استشارى القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومى إن الشخير أثناء النوم الذى يكون نتيجة الإصابة بالأمراض العضوية مثل وجود مشاكل فى الجهاز التنفسى، لأن ذلك يتسبب فى نقص الأكسجين أثناء النوم ويعمل على تنشيط الجهاز العصبى، ويحدث زيادة فى إفرازات الإدرينالين المصاحب بارتفاع ضغط الدم.

ويضيف استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية أن الشخير المصاحب لأمراض الجهاز التنفسى، يؤدى إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وجلطات القلب، لأن كثيرا من الأحيان يحدث ضيق فى التنفس ويتسبب توقف التنفس إلى حدوث جلطات بالقلب، فلذلك يجب مراجعة الطبيب عند تكرار حدوث توقف بالتنفس أثناء النوم.

> يشير الطبيب إلى أن إذا كان الشخير أثناء النوم نتيجة للإصابة ببعض أمراض الجهاز التنفسى توجد بعض الأعراض مثل كثرة النعاس والميل للنوم، بعد الاستيقاظ مباشرة فذلك يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، مشيرا إلى أن فى حالة استمرار ارتفاع ضغط الدم، ولم توجد استجابة للعلاج فذلك يدل على حدوث جلطات قلبية.