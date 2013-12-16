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عقد مؤتمر علاج "بطانة الرحم المهاجرة" بالقاهرة بدلا من الإسكندرية

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عقد مؤتمر علاج "بطانة الرحم المهاجرة" بالقاهرة بدلا من الإسكندرية عقد مؤتمر علاج "بطانة الرحم المهاجرة" بالقاهرة بدلا من الإسكندرية

تعقد إحدى شركات الأدوية العالمية، الجمعة المقبلة، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن أحدث عقاقيرها لعلاج مرض بطانة الرحم المهاجرة، بفندق ماريوت الزمالك، وهو المؤتمر الذى كان من المقرر عقده الخميس المقبل بمحافظة الإسكندرية، إلا أن سوء الأحوال الجوية دفع إلى تأجيله وعقده بمحافظة القاهرة.

ويعقد المؤتمر بحضور عدد من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال، وهم الدكتور أحمد راشد، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس، والدكتور مختار طبوزادة، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة الإسكندرية، والدكتور لودفيغ كايسل، رئيس قسم التوليد وأمراض النساء فى جامعة مونستر مدرسة الطب، بألمانيا.

ويعرف مرض بطانة الرحم المهاجرة، بالحالة التى تتواجد فيها قطع من الأنسجة تشبه الانسجة المبطنة للرحم من الداخل، والتى تعرف ببطانة الرحم، وغالباً ما توجد تلك القطع فى الأعضاء القريبة بمنطقة الحوض مثل المبايض والمثانة والأمعاء، ويعد هذا المرض عبئاً ثقيلاً على المرأة فى مقتبل حياتها، خاصة أنه يسبب قدراً كبيراً من الألم ويؤثر على جوانب الحياة اليومية.

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مصر 365