الحكة واصفرار الجلد أهم أعراض إصابة الحامل بالصفراء

"الصفراء" من الأمراض الشائعة بين الأطفال، إلا أنها تسبب مشاكل كبيرة عند إصابة المرأة بها خاصة إذا كانت حاملا، حيث يقول الدكتور عبد الرءوف رياض مستشار النساء والتوليد ونقص الخصوبة بجامعة الأردن، إن "الركود الصفراوى" أو ما يعرف بين العاميين بالإصابة "بالصفراء".

وأوضح رياض أن تلك الإصابة هى عبارة عن ترسبات حمضية على الكبد، وتسبب اضطرابات تؤثر على الكبد، وهى من الأمراض النادرة بين الحوامل، حيث يصيب ما يقرب من 1%، وتحدث الإصابة بدون سبب محدد، وإن كان يعتقد أن ارتفاع هرمون الإستروتيجين خلال الحمل أحد العوامل المؤدية بالإضافة إلى العامل الوراثى.

وأضاف أن أعراض الإصابة بالصفراء تظهر فى صورة تغيرات جلدية، فيظهر الجلد بلون مائل إلى الاصفرار (ومن هنا جاءت التسمية)، مضيفا إن الحكة من الأعراض التى تؤثر على الأم، وغالبا ما تقل فى الثلاثة شهور الأخيرة، وتزداد مشكلة الحكة خلال الليل وتزداد بالقدمين والأيدى، مضيفا قد تصاب الأم الحامل بنزيف نتيجة الإصابة بهذا المرض وإن كان هذا العرض نادر الحدوث.

وأضاف رياض أن لهذا المرض أعراضا تشمل الأجنة وإن كانت قليلة، حيث إن الإصابة بهذا المرض قد تؤدى إلى الولادة المبكرة، أو حدوث تبرز للجنين نتيجة تغيرات المياه المحيطة به لارتفاع الحمضيات الصفراوية بالجسم، وغالبا هذه الإصابة لا تسبب وفاة الأجنة.

وقال رياض إن الحل الوحيد لانتهاء هذه الإصابة هى بالولادة، ولكن يتم إعطاء الأم بعض الأدوية التى تعمل على تخفيف الحكة والأعراض المصاحبة لهذا المرض، وينصح للأم بأخذ حمام مياه بارد يوميا، وارتداء ملابس قطنية مريحة، وتناول مكمل غذائى "فيتامين. ك"، كما يجب فحص لجنين فور ولادته خوفا من انتقال الصفراء من الأم إلى الجنين.