حالة الطقس ودرجات الحرارة في الامارت غداً

وقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مائلاً للبرودة نهاراً بارداً ليلاً وتظهر بعض السحب على المناطق الساحلية والجزر تتكاثر أحيانا والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنى مدي الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية على المناطق الداخلية ليلاً والصباح الباكر مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف .



> الرياح غربية - شمالية غربية / 20 - 40 كم/ساعة على اليابسة وتكون شمالية غربية / 45 - 65 كم/ساعة فوق البحر بوجه عام .



> البحر مضطرب الى شديد الاضطراب والموج بإرتفاع ثلاثة الى خمسة أقدام قرب الساحل ومن 8 الى 10 أقدام بالعمق.



> يحدث أعلى مستوى للمد عند الثانية عشرة و29 دقيقة ظهرا بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة السابعة و 47 دقيقة مساء.



> وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة المئوية المتوقعة على مدن الدولة غدا.

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 23 15 80 55.

> دبي 24 14 75 60.

> الشارقة 23 15 85 60.

> عجمان 23 17 80 55.

> أم القيوين 24 16 80 50.

> رأس الخيمة 24 15 85 50.

> الفجيرة 28 21 70 25.

> العين 24 15 85 45.

> ليوا 23 15 85 55.

> الرويس 21 16 80 50.

> السلع 21 14 80 50.

> دلما 20 14 75 55.

> طنب الكبرى 20 15 80 65.

> طنب الصغرى 20 15 80 65.

> أبوموسى 21 14 80 60.