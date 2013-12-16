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كتاب يكشف المستور في حياة Lindsay Lohan

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كتاب يكشف المستور في حياة Lindsay Lohan كتاب يكشف المستور في حياة Lindsay Lohan

قررت النجمة العالمية Lindsay Lohan كشف المستور من أسرار ومشاكل كثيرة حصلت معها في حياتها، في كتاب عملت على تأليفه.
وقد بدأت Lindsay تتلقى عروضاً جديّة، بعضها بالملايين، لنشر الكتاب الذي يكشف كلّ ما لديها، سواء عن اعتقالاتها أو تعاطيها المخدرات، أو حياتها المهنية وعائلتها، حسب ما ذكر موقع "TMZ" الأمريكي.
وقد اتخذت Lindsay هذا القرار، بعدما كتبت عدّة أمور خلال وجودها في مركز لإعادة التأهيل، فيما بات مؤكداً أنها ستتطرق في كتابها إلى كلّ نواحي حياتها.
يذكر أن Lindsay Lohan متهمة بالتعرض لشقيق Paris Hilton بالضرب، بمساعدة صديق لها، ما سبب له بعض الكسور.

وقضت lohan سابقاً في السجن بضعة اشهر، بعد انتهاكها شروط إطلاق سراحها عقب ارتكاب تجاوزات متعلقة بالإفراط في تناول الكحول وتعاطي المخدرات.

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