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طارق العلي: لم أحقن بـ"البوتوكس" والأولى أن أزرع شعري

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طارق العلي: لم أحقن بـ"البوتوكس" والأولى أن أزرع شعري طارق العلي: لم أحقن بـ"البوتوكس" والأولى أن أزرع شعري

أثار تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع للفنان طارق العلي، أثناء خضوعه لجلسة ليزر، مع تعليق يتّهم العلي بإجراء جراحة تجميل وحقن بـ"البوتوكس" استياء الكوميديان الكويتي الشهير، الذي حرص على توضيح حقيقة الفيديو، عبر صفحته الرسمية على إنستغرام، فكتب: "ذلك المقطع يتداوله البعض، ويتّهمونني بأنني أخضع للحقن بـ"البوتوكس"؛ وللعلم فقط، لقد صورت نفسي في عيادة الدكتورة دلال التركيت، اختصاصية الجلدية، حيث كنت أعاني من حساسيّة تسمّى "الحمرا"، وخضعت لجلسات عدّة لوضع حدّ لهذه الحساسية".

وأضاف العلي متهكماً: "إذا بسوّي عملية تجميل، كان الأولى أزرع شعر".

يُذكر أنّ الفنان طارق العلي يباشر حالياً تصوير الجزء الثالث من مسلسل "الفلتة"، وهو من تأليف: أيمن الحبيل وإسماعيل خليفة وعبدالله الشامري، ومن إخراج: نعمان حسينن فيما يقوم بالبطولة: طارق العلي ومنى شداد ومبارك المانع ونورا العميري وسلطان الفرج، على أن يشارك في الحلقات ضيوف هم: حسن البلام وسعود الشويعي وفرقة شيّاب وحبيب الحبيب وخالد البريكي.

 

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