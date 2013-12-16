هدى الخطيب تتزوج من جديد

يجتمع نجوم الدراما الخليجية في مسلسل "العمر لحظة"، الذي تتولى إنتاجه مجموعة السلام الإعلامية، ويزخر بالعديد من القضايا الاجتماعية والمشاكل الأسريّة.

ويُشرف على العمل المنتج والفنان عبد العزيز المسلم، فيما تولى التأليف محمد البجلاتي، والإخراج البيلي أحمد، والبطولة جاسم النبهان، جمال الردهان، أحمد السلمان، عبد الإمام عبدالله، ليلى السلمان، فاطمة الحوسني، أميرة محمد، مشاري البلام، نواف نجم، محمد رمضان، منى حسين، أمل العنبري، عمر اليعقوب، عبدالله الرميان، عبدالله المسلم.

المخرج البيلي أحمد أعلن الانتهاء من تصوير أجزاء كبيرة من العمل، وأضاف: "تبقّى البيت الرئيسيّ الذي يشهد ذروة الأحداث، ومازال أمامنا بعض الوقت، نظراً إلى أنّ العمل على مستوى عالٍ ويضمّ شخصيّات عدّة وخطوط درامية متقاطعة، وكلّ فنان بطلٌ في مساحته".

ورأى البيلي أن "العمر لحظة" دراما اجتماعية وإنسانية وتربوية جديدة جداً على الدراما الخليجية، نصاً وتمثيلاً وإخراجاً"، مشيراً إلى أن "العمل يحمل نخبة كبيرة من نجوم الدراما الخليجية، الذين يجتمعون لأوّل مرة سويّاً في عمل واحد".

وشرح المخرج البيلي بالقول: "سيتصدّى العمل لقضية جديدة جداً، تتمحور أحداثها حول شخصية سعاد التي تزوجت وأنجبت طفلين، قبل أن تطلق من زوجها الذي سُجن. ثمّ تتزوج بغيره، فيساعدها في تربية أبنائها، ويكون لهم أباً بديلاً. لكن ـ للأسف ـ لم تترك ظروف الحياة العائلة لتعيش في سلام وسعادة، إذ يبدأ بعد زواجها الصراع مع العديد من الأفراد، حيث يحمل العمل الكثير من الرسائل التربوية، أهمّها الإخلاص والوفاء وتأكيد ضرورة تماسك الأسرة الواحدة، لأنّ تماسك الأسرة جزء من تماسك وتعاضد المجتمع. وهي الدعوة التي تتبناها دوماً مجموعة السلام الإعلامية، بفضل توجّه رئيس مجلس إدارتها الفنان عبد العزيز المسلم".

الفنانة هدى الخطيب أشارت إلى أن "العمر لحظة" "قصة اجتماعية تحمل مضموناً جميلاً ومميزاً"، وأضافت: "سأجسّد خلاله دوراً جديداً جداً لم يسبق لي تقديمه، وهو شخصية سعاد الزوجة والأم الطيبة التي تعاني من زواجها الأول، وتعرف معنى الحب الحقيقي مع زوجها الثاني. سعاد امرأة قوية ستتولى مسؤولية بيتها وأولادها، خصوصاً بعد انفصالها عن زوجها الأول، وستواجه العديد من الحروب، خصوصاً مع أخت زوجها، الفنانة ليلى السلمان، التي ألتقي معها لأول مرة...".

الفنان القدير جاسم النبهان تحدث عن مشاركته قائلاً: "ألعب دور الأب الحنون على أبنائه، الذي يحكّم عقله في أيّ مشكلات، ويحترم القانون ويطبّقه".

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