اتفاقيتا تعاون بين "فرانس ميديا موند" والقطاع السمعى-البصرى الجزائرى

أعلنت مجموعة "فرانس ميديا موند" الفرنسية اليوم عن توقيع اتفاقى تعاون بينها وبين القطاع الحكومى السمعى- البصرى الجزائرى، وذلك على هامش زيارة رئيس وزراء فرنسا جون مارك أيرولت الحالية للجزائر.

وقالت "فرانس ميديا موند"، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، "إن التوقيع يأتى فى إطار اللقاءات بين رئيس الوزراء الفرنسى ونظيره الجزائرى عبد الله سلال، وإنشاء اللجنة الحكومية رفيعة المستوى".

وتوقع على الاتفاقيتين مارى ـ كريستين ساراجوس الرئيسة والمديرة العامة لـ"فرانس ميديا موند" عن الجانب الفرنسى، بهدف إعطاء طابع رسمى على التعاون بين "إذاعة فرنسا الدولية"، وإذاعة "مونت كارلو الدولية"، والإذاعة الجزائرية من ناحية و"بين فرانس 24"، والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائرى من ناحية أخرى.

وتشمل الاتفاقيتان أعمالا إنتاجية منفذة بالفعل مع تدشين بث برنامج مشترك "باريس/الجزائر مباشر" على إذاعة مونت كارلو الدولية وإذاعة الجزائر الدولية كل يوم ثلاثاء، فضلا عن أن الاتفاقين تشتملان على المساعدة الفنية المتبادلة وتبادل التعاون فى مجال التدريب والتأهيل.

وتقوم القنوات الثلاث لمجموعة "فرانس ميديا موند" اليوم وغدا، بهذه المناسبة، ببث برامج خاصة باللغتين الفرنسية والعربية بالتعاون مع القنوات العمومية الجزائرية، وعلى وجه الخصوص برنامجين تم إعدادهما فى الجزائر، الأول حوار حصرى مع رئيس الوزراء الفرنسى جون مارك أيرولت والثانى حوار فرانس 24، كما تقدم إذاعة فرنسا الدولية حلقتين عبر برنامج "لا باند باسونت" تتناولان صورة عن التوجهات الموسيقية فى الجزائر، بالإضافة إلى حلقة خاصة من باريس/الجزائر مباشر على إذاعة مونت كارلو الدولية، وإذاعة الجزائر الدولية.

واستهل رئيس الوزراء الفرنسى يرافقه مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال الفرنسيين اليوم، الاثنين، زيارة إلى الجزائر، حيث سيترأس ونظيره الجزائرى أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة رفيعة المستوى.