بالفيديو .. ماذا فعل رجال مصر في أوروبا؟

بعد مشاركته 90 دقيقة كاملة في هزيمة بازل 2-0 ضد شالكة في دوري الأبطال، حل محمد صلاح كبديل في الدقيقة 56 من تعادل فريقه الإيجابي 1-1 ضد لوزيرن و الذي شهد اهداره لثلات فرص كانت كفيلة بفوز بطل الدوري السويسري باللقاء.

على عكس حال صلاح، تم استبدال محمد النني في مواجهة شالكة بعد ساعة من المباراة لكنه لعب لقاء لوزيرن كاملا حيث شهدت المواجهة أيضا فرصة خطيرة له في شوطه الأول.

انضم محمود عبد المنعم ''كهربا'' إلى رفاقه المصريين على أرض الملعب حينما تم الدفع به كأول تغيير للوزيرن 15 دقيقة من نهاية اللقاء دون أن يحدث أي تأثير ملحوظ في آخر مباراة للثلاثي المصري عام 2013.

شارك ظهير أيمن منتخب مصر أحمد المحمدي لخامس مباراة كاملة له على التوالي مع هال سيتي في التعادل السلبي مع ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رأسية للمحمدي ينقذها الحارس

لم يكن حال مهاجم منتخب مصر محمد ناجي ''جدو'' كزميله المحمدي، حيث شهدت مباراة ستوك خروجه من قائمة هال للمرة الثانية على التوالي.

في دوري القسم الثاني الإنجليزي، لعب المدافع آدم العبد أول مباراة كاملة له هذا الموسم في فوز برايتون 1-0 ضد ميدلزبرة، اللقاء شهد أيضاً وجوده لأول مرة أساسياً في تشكيلة الفريق بعد نزوله كبديل في مواجهات سابقة.

كما لعب أحمد حسن ''كوكا'' آخر ثلات دقائق فقط من مواجهة ريو افي ضد العملاق بورتو و التي انتهت بفوز الأخير 3-1 في الدوري البرتغالي.

في الدوري البلجيكي، شارك حسام غالي و أحمد سمير فرج في مباراة ليرس كاملة والتي شهدت هزيمة الفريق 3-0 من زولت فارجم، بينما لم يكن هناك مكان للمهاجم الشاب أحمد ياسر.