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"الاستثمار" تستضيف إعلان الشراكة بين "الأوروبي لإعادة الإعمار" و"آي.بي.آر الأمريكية"

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"الاستثمار" تستضيف إعلان الشراكة بين "الأوروبي لإعادة الإعمار" و"آي.بي.آر الأمريكية" "الاستثمار" تستضيف إعلان الشراكة بين "الأوروبي لإعادة الإعمار" و"آي.بي.آر الأمريكية"

كتب : محمود الجمل الإثنين 16-12-2013 17:12

تستضيف وزارة الاستثمار مراسم الإعلان عن الشراكة بين "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" وشركة "آي بي آر" الأمريكية خلال شهر ديسمبر الجاري.

يشار إلى أن الشركة تعمل في منذ 30 عامًا، بحجم استثمارات داخل السوق المصرية يتجاوز الـ400 مليون دولار بمنطقة العلمين وجبل الزيت بالسويس، وأنتجت الشركة خلال الفترة الماضية ما يزيد على 40 مليون برميل من البترول والغاز الطبيعي، وساهمت في جلب ما يقرب من مليار دولار إلى مصر، من خلال نشاط الشركة والتي تنتشر مشروعاتها الاستثمارية بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان وسوريا ومصر.

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