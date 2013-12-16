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"المترو" يطرح مناقصة لتركيب كاميرات مراقبة في المحطات بتكلفة 4 ملايين جنيه

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"المترو" يطرح مناقصة لتركيب كاميرات مراقبة في المحطات بتكلفة 4 ملايين جنيه "المترو" يطرح مناقصة لتركيب كاميرات مراقبة في المحطات بتكلفة 4 ملايين جنيه

كتب : سلامة عامر الإثنين 16-12-2013 17:33

قال المهندس عبدالله فوزي، رئيس جهاز تشغيل مترو الأنفاق، إنه سيتم خلال الأيام المقبلة طرح مناقصة لتركيب كاميرات مراقبة في مداخل، وأرصفة، وصالات جميع محطات المترو بخطوطه الثلاثة، بتكلفة قدرها 4 ملايين جنيه، بعد دراسة عدد من العروض تقدمت بها إحدى الشركات التابعة للقوات المسلحة، التي تولت تركيب كاميرات مراقبة في محطة السكة الحديد في رمسيس، قبل فترة، بالإضافة إلى عروض أخرى تلقاها الجهاز من شركة قطاع خاص.

وأوضح فوزي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجهاز سيبدأ تركيب الكاميرات في 3 محطات هي "السادات" و"الشهداء" و"العتبة"، خلال منتصف يناير المقبل، بتكلفة 4 ملايين جنيه، وبعدد 55 كاميرا للمحطة الواحدة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الشركة، التي ستتولى التنفيذ.

وأشار المهندس، إلى أن المترو لجأ إلى الإسراع في عملية تركيب الكاميرات لوجود الشبكة التي سيتم ربط الكاميرات عليها بغرفة التحكم المركزية، ولتصوير التظاهرات التي يقوم بها بعض الاشخاص بهدف التخريب بعد تصاعد الأحداث في الفترة الأخيرة، ما تسبب في إلحاق خسائر بالوحدات المتحركة وأرصفة وأسوار المحطات، وفي الوقت نفسه مراقبة حالات تكدس الركاب في المحطات، للدفع بقطارات إضافية لمواجهة الزحام، خاصة في أوقات الذروة.

وأشار فوزي، إلى أنه تقدم بمذكرة إلى الجهات الأمنية، لبحث إمكانية فتح محطة "السادات" من الداخل فقط، كونها محطة ربط بين الخطين الأول والثاني، لتخفيف حالات التكدس اليومي من الركاب في محطة "الشهداء".*

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