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Marc Jacobs يحتفي بنجوم السبعينات

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Marc Jacobs يحتفي بنجوم السبعينات Marc Jacobs يحتفي بنجوم السبعينات

كانت "ميلان" هي المدينة التي أطلق منها المصمّم الأمريكي Marc Jacobs مجموعته الرجالية الخاصّة بموسم الشتاء لهذا العام، والتي يمكن أن نضع لها عنواناً عريضاً هو "الخطوط الشبابية والألوان المضيئة". وقد ظهر العارضون على المنصة ببدلات ضيّقة وأخرى توكسيدو من قماش المخمل، مع كثير من السراويل الصوفية الضيّقة والجاكيتات القصيرة ذات الألوان المتناغمة أو المتضادة، مثل البني والرمادي والأسود والنيلي والتركواز، مع ومضات من الألوان المضيئة، مثل الوردي والأخضر. أما في مجال الخامات، فقد كان التركيز على الكشمير والجلد والقطن الثقيل، مع تزيينات بالفرو، خصوصاً عند منطقة الرقبة. ويُمكن القول إنّ هذه المجموعة تمثل عودة كبيرة إلى زمن السبعينات الجميل، مع بعض التأثيرات الإدواردية التي صاغها المصمّم بطريقة جميلة، مستخدماً فنون الخياطة الإيطالية ولمسات الإبداع النيويوركي. وفي تعليقه على هذه المجموعة، أكّد المصمّم Marc Jacobs تأثره الكبير بنجوم الروك آند رول الأمريكيين في سبعينات القرن الماضي، خصوصاً مطرب الروك الأمريكي Johnny Thunders وفريق New York Doll والفريق الغنائي The Heartbreakers.

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