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وزير الأوقاف يستقبل الإعلامى محمد فودة لبحث مشكلات المساجد بزفتى

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وزير الأوقاف يستقبل الإعلامى محمد فودة لبحث مشكلات المساجد بزفتى وزير الأوقاف يستقبل الإعلامى محمد فودة لبحث مشكلات المساجد بزفتى

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الإعلامى محمد فودة اليوم الاثنين لبحث المشكلات التى تواجه عدد من المساجد بمدينة زفتى بمحافظة الغربية
> وطرح الإعلامى محمد فودة على وزير الأوقاف عددا من المناطق التى تحتاج إلى مزيد من دعم وزارة الأوقاف من خلال توفير المرافق والبنية التحتية للمساجد المقامة بها ، وكذلك دعم وسائل الراحة للمصلين من خلال توفير أجهزة تكييف إضافية
> وأعرب الإعلامى محمد فودة، عقب لقائه وزير الأوقاف، عن تقديره وشكره للوزير على الاستجابة الفورية لحل مشاكل المساجد بمدينة زفتى ، ودعم الخطباء والبنية التحتية
> ويحاول الإعلامى محمد فودة، المرشح البرلمانى عن دائرة "زفتى" بمحافظة الغربية، تسليط الضوء والبحث عن حلول سريعة وعاجلة للمشاكل التى تواجه المدينة ، على كافة المستويات من خلال لقاءات مع الوزراء المعنيين

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