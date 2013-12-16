أمن القليوبية يشن حملة مرور ومرافق لإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة

شنت مديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمود يسرى، مدير الأمن، والعميد محمود شحاتة، مدير الإدارة العامة للمرور، حملة مرور ومرافق مُكَبَّرة، بمدينة شبرا الخيمة، بالتنسيق مع المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، لضبط كافة المخالفات المرورية، وإعادة الانضباط المرورى، والعمل على سيولة حركة المرور، وإزالة كافة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والتعديات والإشغالات والباعة الجائلين.

أسفرت الحملة عن رفع العديد من الإشغالات وتم تحرير 34 محضر مخالفة إشغال طريق و53 محضر مخالفة نظافة عامة وبيئة، و34 بائع متجول، و145 إزالة فورية لفرش وإشغال مؤقت وباعة متجولين و16 إزالة وصلات كهربائية عشوائية، وتعدى على الشبكة العمومية، و16 إزالة لوحات إعلانية مخالفة وتم رفع وإزالة 34 طن قمامة ومتراكمات صلبة بمناطق نطاق الحملة.

كما تم ضبط 72 مخالفة السير عكس الاتجاه و369 حالة سحب تراخيص قيادة وتسيير و34 ضبط دراجة نارية بدون لوحات معدنية، و8 حجز سيارة و534 مخالفة متنوعة على نموذج 125 مرور، و219 حالة تصالح فورى وتحصيل 10950 جنيها عن حالات التصالح.