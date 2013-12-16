"الشباب" تنظم سلسة من اللقاءات والندوات لشرح مواد الدستور

تنظم وزارة الشباب برئاسة المهندس خالد عبد العزيز سلسلة من اللقاءات والندوات لشرح مواد الدستور، وتوعية الشباب بأهمية المشاركة فى التصويت على الدستور، بالتنسيق مع جميع الهيئات الشبابية، ومنها الاتحادات العامة لشباب العمال، ومراكز شباب القرى والاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

وتتضمن تلك اللقاءات قيام الاتحاد العام لشباب العمال بتنفيذ مجموعة من تلك اللقاءات والندوات التوعوية بفروع الاتحاد بالمنوفية، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، بورسعيد، الغربية، الإسماعيلية، شمال سيناء، القليوبية، أسوان، قنا، أسيوط، سوهاج، الوادى الجديد، البحر الأحمر، بنى سويف، كفر الشيخ، شبرا الخيمة، حلوان، وفرع الاتحاد العام لشباب العمال.

كما سيتم تنفيذ لقاءات مماثلة من قبل الاتحاد العام لمراكز شباب القرى بمحافظات مرسى مطروح، المنيا، أسيوط، قنا، سوهاج، دمياط، البحيرة، القليوبية، الفيوم، الجيزة، بنى سويف، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، الأقصر، أسوان.

ومن المقرر أن ينفذ الاتحاد العام للكشافة والمرشدات تلك اللقاءات على مستوى المحافظات كافة، من خلال اللجان التنسيقية وأن تتم بفروع الجمعيات المركزية للكشافة والمرشدات.