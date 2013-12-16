بالصور.. نقيب المحامين والقضاة يفتتحون مشروع الميكنة بـ"جنوب القاهرة"

شهد سامح عاشور، نقيب المحامين، والمستشار بولس فهمى، رئيس محكمة جنوب القاهرة، اليوم، الاثنين، تدشين ميكنة غرف المحامين بمحكمة زينهم بحضور عدد من القضاة والمحامين.

وحضر عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة فى مقدمتهم الدكتور إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ويحيى التونى وكيل النقابة، وثروت عطا الله، عضو مجلس النقابة عن محكمة جنوب.

وشرح المستشار بولس فهمى -خلال لقائه نقيب المحامين- عملية الميكنة التى تمت بالمحكمة ومدى ربط الشبكة الإلكترونية بباقى محاكم الجمهورية، وقال إن محكمة جنوب بدأت هذه التجربة الرائدة بالتعاون مع باقى محاكم الجمهورية، وسيكون الاطلاع على القضايا إلكترونيًا بعد عملية الأرشفة.

وقال الدكتور إبراهيم إلياس، إن مشروع الميكنة يعرض "رول" جلسات الدوائر مباشرة أمام المحامين، وهذه أول تجربة وسابقة تؤكد ترابط المحاماة بالقضاة، وتدعم العلاقة بين شركاء العدالة وستعمم بكل مقرات المحامين والنقابة العامة تحت رعاية النقيب سامح عاشور، وأشاد فهمى بالمشروع وبدور نقابة المحامين.

وأضاف "إلياس" أن عملية الافتتاح استمرت لمدة 3 ساعات تبادل خلالها نقيب المحامين وأعضاء المجلس والقضاة الترحيب والإشادة بالمشروع الإلكترونى الجديد، مشيرًا إلى أن المئوية الثانية لنقابة المحامين تبدأ بعصر جديد يعتمد على التطور الإلكترونى لتسهيل عمل المحامين وتطويره، موجهًا الشكر لوزارة العدل ومحكمة جنوب القاهرة لتعاونهما مع نقابة المحامين فى إنجاز المشروع.

وأشار إلياس إلى أن إنجاز مشروع الميكنة يعد سابقة هى الأولى من نوعها وأن التعاون بين المحامين والقضاة يدل على سمو العلاقة بين جناحى العدالة، وأن النقابة حصلت على امتيازات مهمة فى ضوءه، ليتم إراحة المحامين وتيسير عملهم فى 16 دائرة وبث رول الجلسات إلكترونيًا، ويمثل هذا المشروع توأمة بين المحامين والقضاة.

وقام سامح عاشور نقيب المحامين خلال الافتتاح بتسليم رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية درع نقابة المحامين، وقدم الشكر للمحكمة لتعاونها مع نقابة المحامين.