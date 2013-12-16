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رئيس الدولة ونائبه يتلقيان رسالتين من الرئيس الأميركي

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رئيس الدولة ونائبه يتلقيان رسالتين من الرئيس الأميركي رئيس الدولة ونائبه يتلقيان رسالتين من الرئيس الأميركي

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رسالتين خطيتين من فخامة الرئيس الاميركي باراك أوباما تتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين .

تسلم الرسالتين معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية لدى استقباله بمكتبه بالوزارة سعادة مايكل كوربين سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة.

وثمن الرئيس الاميركي في خطابيه العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الاميركية ..معربا عن حرصه وتطلعه لتعزيزها في مختلف المجالات .

كما هنأ الرئيس الاميركي الامارات بإستضافة معرض " إكسبو 2020 " في دبي ..منوها ومقدرا ريادة الامارات في التعليم والابتكار والأعمال.

وتطرق الرئيس الاميركي في رسالته الى صاحب السمو رئيس الدولة الى التطورات الاقليمية الراهنة.
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