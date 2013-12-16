823 ألف زائر لموقع وزارة الداخلية الإلكتروني في 2012

بلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية 823 ألفاً و 127 شخصاً خلال العام الماضي، حيث أصبح الموقع مرجعاً ومصدراً لوكالات الأنباء بالنسبة للأخبار وموقع خدمات شاملاً للجمهور من خلال 74خدمة الكترونية منها الخدمات المرورية وخدمات ساعد واستمارات الجنسية وغيرها.

وأكد العقيد حسن محمود العوضي مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية بالإنابة ومدير الموقع أن الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية تحول الى بوابة الكترونية وهذا لم يحدث مع أية مؤسسة أخرى.

وأشار إلى أن الموقع تحت المراقبة والتدقيق والحماية من الاختراقات من قبل الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية، مضيفاً أن هناك مشاركات مجتمعية كثيرة تُرحّب بها وزارة الداخلية بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالشراكة المجتمعية وتعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية.

وأوضح العوضي في تصريحات لمجلة 999 الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية نشرت في عددها الأخير، أن هنالك مقترحاً سيتم العمل به مستقبلاً وهو تخصيص موقع خاص بالأطفال وآخر للشباب مراعياً للمراحل السنية لهم بحيث سيتم تحويل الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الى نسخة منفصلة تراعي الأعمار السنية للأطفال ويقوم بتقديم خدمات توعية والتعريف بمجالات الشرطة وبأشكال وتصاميم جميلة مع مراعاة الألوان واستخدام عامل التشويق من خلال استخدامات الشخصيات الكرتونية والفيديو ولن يغفل الموقع عن فئة الشباب بحيث سيتم العمل على مواكبة احدث التقنيات والحرص على التواجد عبر أجهزة الآيفون والآيباد من خلال تطبيقاتها.

وأشار الى ان الموقع ساهم في حصول وزارة الداخلية على المرتبة الأولى في جائزة الإبداع البنيوي عام 2009 من جامعة الدول العربية كأول جائزة من خارج الدولة ولدوره في التعريف بوزارة الداخلية إضافة إلى دور الموقع في تأسيس إدارة الشكاوى والمقترحات ووضع رابط لها في الموقع.

وقال: إنه تم تدشين الشكل الجديد للبوابة الالكترونية لوزارة الداخلية في ديسمبر الماضي، حيث تم اطلاق الشكل الجديد للبوابة والمتوافق مع معايير حكومة الإمارات الإلكترونية كافة والمتفق شكلاً وتوزيعاً مع مختلف المواقع الحكومية الأخرى بحيث يجري العمل على تحديث الموقع أولاً بأول.

يذكر أن الإدارة العامة للخدمات الالكترونية والاتصالات في وزارة الداخلية اطلقت مؤخراً خدماتها عبر أجهزة الهواتف الذكية والتي تتيح لأفراد المجتمع والشركات تنزيل التطبيقات الذكية الخاصة بوزارة الداخلية على جميع منصات الهواتف النقالة الآيفون والاندرويد وويندز 8 والبلاك بيري بواسطة البحث عن UAE MOI.