بالفيديو..محمد بن راشد يكرم الرعيل الأول في "بنك الإمارات دبي الوطني"



> كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في مركز دبي التجاري العالمي صباح اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي..الرعيل الأول من رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء مجلس إدارة " بنك دبي الوطني " سابقا و" بنك الإمارات دبي الوطني " حاليا بجانب عدد من رؤساء البنك التنفيذيين ونوابهم ومديري البنك الذي أسس في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم خلال عام 1962 .. وتولى أول رئيس مجلس إدارة لـ " بنك دبي الوطني " المرحوم سلطان بن علي العويس.



> وقد شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والحضور فيلما وثائقيا عن تاريخ نشأة البنك منذ تأسيسه وتطور خدماته المصرفية والاستثمارية ودوره في دعم وتمويل الأنشطة والمشاريع الاستثمارية على مستوى دبي قبل قيام دولة الامارات ثم بات من البنوك الوطنية المساهمة في نهضة البلاد الاقتصادية والمالية والتنموية بشكل عام .



> وجاء في الفيلم أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله كان قد أمر في العام 2007 بدمج بنك دبي الوطني وبنك الامارات في كيان مصرفي واحد ليصبح بنك الامارات دبي الوطني الذي أصبح من الكيانات المصرفية الوطنية المهمة والقوية كما أراد له صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عندما قرر سموه بدمج البنكين ليولد بنك الامارات دبي والذي يرأس مجلس إدارته حاليا سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الامارات .



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وأشار التقرير المسجل في الفيلم أن للبنك حاليا أكثر من مائتي فرع في الدولة والعالم ويخدم نحو مليون عميل ويعد ركيزة من ركائز إزدهار اقتصادنا الوطني .



> وعلى منصة التكريم في قاعة الشيخ سعيد كرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرابة اربعين شخصية من الذين ساهموا في تأسيس البنك وعملوا كرؤساء مجالس إدارات للبنك ونوابا لرؤساء مجالس الإدارة وأعضاء قدامى وحاليين ورؤساء تنفيذيين ونوابهم ومديرين عامين .



> وقد بدأ التكريم لأعضاء مجلس الادارة منهم المرحوم مير هاشم خوري والمرحوم يوسف حبيب اليوسف والمرحوم عبدالوهاب كلداري والسيد حميد ناصر العويس والسيد محمد مهدي التاجر والمرحوم عبدالله حسن الرستماني والمرحوم عبدالعزيز بن على العويس والسيد عيسى ناصر السركال والسيد عمران سلطان العويس والسيد محمد جمعة النابودة والسيد خالد جمعة الماجد والسيد عمر عبدالله الفطيم والسيد شعيب مير هاشم خوري والسيد سليم أحمد سلطان العلماء والسيد عبدالله بن سلطان محمد العويس والسيد فردان على الفردان والسيد أنيس عبدالله الجلاف والسيد خالد جاسم بن كلبان والسيد حمد مبارك بوعميم والسيد بطي عبيد بطي الملا والسيد آرت دوغلاس والسيد محمد حمد عبيد الشحي والسيد محمد هادي الحسيني .



> كما كرم سموه عددا من الرؤساء التنفيذيين ومنهم السيد تي . دبليو . ماك والسيد ريك ماكنز والمدير العام السيد تشارلز جيمين .



> وشمل التكريم كذلك عددا ممن شغلوا منصب نائب رئيس مجلس إدارة للبنك وهم المرحوم ناصر عبداللطيف السركال والسيد محمد سعيد الملا والسيد سعيد محمد الملا والسيد جمعة الماجد والسيد سعيد جمعة النابودة والمرحوم حميد بن علي العويس والسيد عيسى صالح القرق والسيد هشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس ادارة البنك الحالي .



> كما تم تكريم رؤساء مجالس الادارة وفي مقدمتهم المرحوم سلطان بن علي العويس ومعالي أحمد حميد الطاير والسيد عبدالله محمد صالح بالاضافة الى رئيس مجلس الادارة الحالي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الذي قدم في ختام الحفل هدية تذكارية الى راعي التكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .



> ثم التقطت لسموه الصور التذكارية مع المكرمين وهنأهم سموه بالانجازات التي حققها البنك بفضل جهودهم ومثابرتهم التي أوصلت بنك الامارات دبي الوطني الى ماهو عليه الان من مستوى عال في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه ومساهمته البناءة في دعم عجلة اقتصاد دولتنا الوطني وتمويله للعديد من المشاريع الانمائية والانشطة الاستثمارية في الدولة وخارجها .



> وقال سموه " نحن نكافىء من يخلص في عمله ويحافظ على سمعة وطننا الغالي ويساهم في تطوير وحماية اقتصاده الوطني وكل من يبدع في عمله من أجل خدمة الوطن والمواطن ويتمسك بالفضيلة والنزاهة ويعطي وطنه كل مالديه من طاقات وافكار خلاقه تدعم رؤيتنا لمستقبل بلدنا وأجياله ".



> حضر حفل التكريم معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي ومعالي محمد ابراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي الى جانب عدد من أعيان البلاد والفعاليات الاقتصادية والمصرفية في الدولة وكبار المسؤولين وذوي المكرمين .