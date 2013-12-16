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قرعة سهلة للإسماعيلي ودجلة في الكونفدرالية

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قرعة سهلة للإسماعيلي ودجلة في الكونفدرالية قرعة سهلة للإسماعيلي ودجلة في الكونفدرالية

يفتتح الإسماعيلي مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية من دور الـ32 بانتظار الفائز من مواجهة أهلي عطبرة السوداني مع إم كيه ممثل الكونجو الديمقراطية.

وأعفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الإسماعيلي ووادي دجلة ممثلي من خوض المرحلة التمهيدية في البطولة.

ويبدأ الدراويش مشوار البطولة بالخروج لمواجهة الفائز من مباراة المرحلة التمهيدية بين أهلي عطبرة وإم كيه أحد أيام 28 فبراير أو 1 أو 2 مارس المقبل.

فيما تقام مباراة الإياب أحد أيام 7 أو 8 أو 9 مارس.

أما وادي دجلة، فيبدأ مشواره بمواجهة الفائز من دوانز ديلومي ممثل توجو وسي إن ديستريال الغيني خارج مصر.

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