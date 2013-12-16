محافظ الشرقية يقرر نقل موقف المنصورة من الزقازيق إلى طريق القنايات

كتب : نظيمة البحراوي منذ 46 دقيقة

قرر الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، نقل موقف المنصورة القديم بالزقازيق من أمام مسجد القدس إلى الموقف الجديد بطريق القنايات، بهدف منع الزحام والتدكس المروري بمداخل الزقازيق.

وكلف المحافظ، رئيس المدينة بتكثيف الأعمال في الموقف الجديد وتزويده بكافيتريا ومقاهي وحمامات وكراسي للمواطنين، مع نقل جميع الأكشاك الموجودة بالموقف القديم إلى موقف طريق القنايات، ليتم تسليمها للحاصلين على ترخيص بالأماكن المخصصة بما لا يعوق الحالة المرورية.

وقال المحافظ إنه سيتم عمل رصيف للمواطنين أمام المحلات بالشارع من كوبري العبور حتى موقف المنصورة، وتجميل شارع موقف المنصورة من أول كوبري العبور حتى الموقف الجديد بشكل يليق بالشكل الجمالي للمدينة.