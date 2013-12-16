"صوَّر وصوَّت" حملة حزب النور بالدقهلية للتصويت بنعم للدستور

كتب : صالح رمضان منذ 2 دقيقة

أعلن حزب النور بالدقهلية عن تدشين حملة "صوّر وصوّت" ضمن فاعليات حملة "نعم للدستور"، وحشد المواطنين للتصويت بنعم.

وأكد الحزب أن الفكرة تتلخص في أن يصور كل مؤيد للدستور نفسه بلافتة عليها لوجو الحزب توضح سبب قبوله للدستور، مع التشجيع على المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم.

وبالفعل، قام الحزب بنشر صور بعض أعضائه يحملون لافتات مكتوب عليها "نعم لدستور 2013، نعم لدستور حافظ على مرجعية الشريعة الإسلامية"

تأتي هذه الفاعلية ضمن فاعليات حملة "نعم للدستور" للتأكيد على تماسك أعضاء الحزب ورضاهم بالدستور الجديد الذي شارك في وضعه حزب النور.

وذكر حزب النور أن الحملة ستنطلق في المراكز المختلفة الأيام القادمة، وبها عدد من الفاعليات أبرزها التواصل المباشر مع الجمهور لإقناعه، مع تقديم ورقات للمواطنين أعدها الحزب بمميزات الدستور والرد على الشبهات.