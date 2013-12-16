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برشلونة : مواجهة الـ”سيتي” الإنجليزى من العيار الثقيل

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برشلونة : مواجهة الـ”سيتي” الإنجليزى من العيار الثقيل برشلونة : مواجهة الـ”سيتي” الإنجليزى من العيار الثقيل

أندوني زوبيزاريتا

قال المدير الفنى لبرشلونة الإسباني أندوني زوبيزاريتا اليوم أن قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أوقعت الفريق الكتالوني في “مواجهة من العيار الثقيل، مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وهو فريق يملك “عددا من اللاعبين المعروفين الذين شاركوا في الليجا” على حد قوله.

وأوضح زوبيزاريتا “يدور الحديث منذ أعوام عن احتمالية وقوعنا في صدام قوي مع مدينة مانشستر، وكنا نفكر بالفعل في يونايتد”، مشيرا إلى وجود نجوم سابقين من الليجا في صفوف السيتيزن مثل يايا توريه والأرجنتيني سرخيو أجويرو، حيث أوضح “لسنا بحاجة لمتابعة أجويرو عن كثب، لأننا نعلم جيدا ما هو قادر على عمله”.

وأضاف أنه عقب المواجهة المقبلة في كأس ملك إسبانيا، سيسافر إلى الأرجنتين للوقوف على حالة نجم فريقه ليونيل ميسي ومدى تعافيه من إصابته، و”تحديد الفترة اللازمة لعودته دون عجلة”.

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