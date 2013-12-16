“مالاجا” الإسباني يرجئ ضم محمد إبراهيم لنهاية الموسم

أكد خالد رفعت مدير إدارة التسويق بالزمالك ، أن تعطيل إعارة محمد إبراهيم لنادي مالاجا الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة جاءت بناءً على طلب من مسئولي النادي الإسباني .

قال خالد رفعت في تصريح خاص للموقع الرسمي لنادي الزمالك ” مالاجا الإسباني قام بتغيير المدير الرياضي خلال الفترة الحالية ، وهو ما وضع خطة جديدة للنادي ، وطلب أن يتم تأجيل انتقال محمد إبراهيم إلى نهاية الموسم الجاري بسبب بعض المتغيرات في الفريق ورغبته في التعاقد مع لاعب صاحب خبرة في الدوري الإسباني بسبب موقف النادي المتأزم في الدوري حيث يحتل مركزاً متأخراً.

من جانبه قال تامر يسري وكيل محمد ابراهيم : أن المدير الفنى الجديد “لمالاجا” طلب أن يتم تأجيل ضم محمد إبراهيم لأنها أول تجربة احتراف في أوروبا والنادي يحتاج إلى لاعب صاحب خبرة في الدوري الإسباني ، ونادي مالاجا متمسك بمحمد إبراهيم لكن ظروف النادي تحتاج إلى تعاقد خاص.