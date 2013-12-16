أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“مالاجا” الإسباني يرجئ ضم محمد إبراهيم لنهاية الموسم

Google+ Print
“مالاجا” الإسباني يرجئ ضم محمد إبراهيم لنهاية الموسم “مالاجا” الإسباني يرجئ ضم محمد إبراهيم لنهاية الموسم

محمد إبراهيم لاعب الزمالك

أكد خالد رفعت مدير إدارة التسويق بالزمالك ، أن تعطيل إعارة محمد إبراهيم لنادي مالاجا الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة جاءت بناءً على طلب من مسئولي النادي الإسباني .

قال خالد رفعت في تصريح خاص للموقع الرسمي لنادي الزمالك ” مالاجا الإسباني قام بتغيير المدير الرياضي خلال الفترة الحالية ، وهو ما وضع خطة جديدة للنادي ، وطلب أن يتم تأجيل انتقال محمد إبراهيم إلى نهاية الموسم الجاري بسبب بعض المتغيرات في الفريق ورغبته في التعاقد مع لاعب صاحب خبرة في الدوري الإسباني بسبب موقف النادي المتأزم في الدوري حيث يحتل مركزاً متأخراً.

من جانبه قال تامر يسري وكيل محمد ابراهيم : أن المدير الفنى الجديد “لمالاجا” طلب أن يتم تأجيل ضم محمد إبراهيم لأنها أول تجربة احتراف في أوروبا والنادي يحتاج إلى لاعب صاحب خبرة في الدوري الإسباني ، ونادي مالاجا متمسك بمحمد إبراهيم لكن ظروف النادي تحتاج إلى تعاقد خاص.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا