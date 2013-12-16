رئيس جهاز شؤون البيئة يشارك في الاجتماع الـ18 حول اتفاقية البيئة الساحلية بالمغرب

كتب : زياد السويفي منذ 28 دقيقة

يُشارك الدكتور عمرو السماك، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، في الاجتماع الـ18 للأطراف المشاركة في اتفاقية البيئة الساحلية، والمنعقد حاليًا في المغرب، والذي يستمر لمدة 4 أيام.

وأكد "السماك"، أنه بحث مع ممثلي 20 بلدًا متوسطية ومن الاتحاد الأوروبي، التدابير والإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل ضمان "بحر أبيض متوسط سليم ومنتج".

وأضاف "السماك"، أن هذا الاجتماع خصص لبحث الاستراتيجية المتوسطية الجديدة للتنمية المستدامة، وهو الموضوع الذي يتماشى مع مشاريع المملكة، والتي تعد حاليًا استراتيجيتها الوطنية الخاصة في هذا المجال.