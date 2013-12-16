الحضري: فضلت دجلة على مازيمبي والجيش والشرطة

قال الحارس المخضرم عصام الحضري المنتقل حديثا لوادي دجلة أنه فضل الانتقال للفريق الأصفر عن اللعب لمازيمبي الكونجولي أو طلائع الجيش أو اتحاد الشرطة.

وأعلن دجلة عن التعاقد مع الحضري لستة أشهر مقبلة في مؤتمر صحفي يوم الإثنين.

وقال الحضري في المؤتمر: "فضلت الانتقال إلى دجلة عن الرحيل إلى مازيمبي والجيش والشرطة الذين قدموا عروضا لضمي".

وتابع "اعتبر دجلة ثاني أفضل نادي يطبق الاحتراف في مصر، ويعيش حالة من الاستقرار الإداري وهو ما يساعدني على التركيز في الملعب فقط".

وتدرب الحارس صاحب الـ40 عاما مع الفريق قبل المؤتمر الصحفي.

ويتضمن تعاقد حارس الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق على بند يتيح تمديده لعام إضافي.

وأتم الحضري "زاملت هاني رمزي المدير الفني في الملاعب، وهو ما يساعدني على التأقلم سريعا مع الفريق".