أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الحضري: فضلت دجلة على مازيمبي والجيش والشرطة

Google+ Print
الحضري: فضلت دجلة على مازيمبي والجيش والشرطة الحضري: فضلت دجلة على مازيمبي والجيش والشرطة

قال الحارس المخضرم عصام الحضري المنتقل حديثا لوادي دجلة أنه فضل الانتقال للفريق الأصفر عن اللعب لمازيمبي الكونجولي أو طلائع الجيش أو اتحاد الشرطة.

وأعلن دجلة عن التعاقد مع الحضري لستة أشهر مقبلة في مؤتمر صحفي يوم الإثنين.

وقال الحضري في المؤتمر: "فضلت الانتقال إلى دجلة عن الرحيل إلى مازيمبي والجيش والشرطة الذين قدموا عروضا لضمي".

وتابع "اعتبر دجلة ثاني أفضل نادي يطبق الاحتراف في ، ويعيش حالة من الاستقرار الإداري وهو ما يساعدني على التركيز في الملعب فقط".

وتدرب الحارس صاحب الـ40 عاما مع الفريق قبل المؤتمر الصحفي.

ويتضمن تعاقد حارس الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق على بند يتيح تمديده لعام إضافي.

وأتم الحضري "زاملت هاني رمزي المدير الفني في الملاعب، وهو ما يساعدني على التأقلم سريعا مع الفريق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة