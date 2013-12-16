دوري الأبطال - الزمالك يبدأ بمواجهة بطل النيجر.. ومواجهة محتملة للأهلي ويانج أفريكانز

أسفرت قرعة مباريات النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا على مواجهة الزمالك لدوانز بطل النيجر في الدور التمهيدي للبطولة.

ويستضيف الزمالك مباراة الذهاب أحد أيام 7 أو 8 أو 9 فبراير المقبل، ويلعب الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 من نفس الشهر.

فيما يفتتح الأهلي مشوار الحفاظ على اللقب الثالث على التوالي من دور الـ32 بمواجهة الفائز من مباراة يانج أفريكانز التنزاني مع كومور زين بطل جزر القمر.

ويلعب الأهلي خارج ملعبه في مباراة الذهاب أحد أيام 28 فبراير أو 1 أو 2 مارس.

فيما يستضيف الفريق الأحمر مباراة الإياب أحد أيام 7 أو 8 أو 9 مارس.