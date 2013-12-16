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الأردن: لم نعد قادرين على حمل عبء اللاجئين السوريين «بمفردنا»

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الأردن: لم نعد قادرين على حمل عبء اللاجئين السوريين «بمفردنا» الأردن: لم نعد قادرين على حمل عبء اللاجئين السوريين «بمفردنا»

طالب الأردن المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه دعم جهود عمّان في استيعاب اللاجئين السوريين على أرضها، والتي لم تعد البلاد قادرة على تحملها بمفردها.

وقال ممثل الأردن، قيس شقير، الإثنين، أثناء حضوره جلسة منتدى المستقبل في القاهرة: «نحن نستضيف الآن على أرضنا مليونًا و200 ألف لاجئ سوري، هل تستطيع دولة تحمل هذا العبء بمفردها؟».

وأضاف «شقير»: «أرجو الاهتمام بهذا الموضوع، لأننا قد لا نستطيع الاستمرار مستقبلا».

ومن ناحيته، أشار ممثل دولة اليمن، محمد الهيصمي، إلى أهمية الدعم الموجه لدولة اليمن، حتى «تستطيع التعامل مع مليون و300 ألف لاجئ من منطقة القرن الأفريقي يعيشون على أرضها».

وقال إن «هذا العبء، بالإضافة إلى عبء مواجهة (الإرهاب الأسود)، الذي يضرب اليمن حاليًا، يحتاج إلى دعم من الدول الكبرى حتى نستطيع مواجهته».

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