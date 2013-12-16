مقتل 42 جراء تفجيرات «انتحارية» وسيارات مفخخة في العراق

ضربت العراق، الإثنين، سلسلة هجمات دامية شملت تفجير سيارات مفخخة، وعمليات انتحارية، وقتلا بالأسلحة الرشاشة واقتحام مركز شرطة، ومجلس بلدي، واحتجاز رهائن، قتل فيها 42 شخصًا وأصيب العشرات بجروح.

وتمثل أعمال العنف الأخيرة حلقة جديدة من مسلسل العنف اليومي المتصاعد منذ أبريل، والذي حصد أرواح نحو 350 شخصًا في أسبوعين، وسط عجز القوات الأمنية عن وقف التدهور الأمني.

وقالت مصادر في الشرطة العراقية إن «مسلحين مجهولين اقتحموا مبنى المجلس البلدي في مدينة تكريت، كبرى مدن محافظة صلاح الدين شمال بغداد، واحتجزوا موظفيه لبعض الوقت».

وأوضحت المصادر أن «مسلحين مجهولين فجروا سيارة مفخخة أمام مبنى المجلس، قبل أن يتمكنوا من اقتحامه واحتجاز عدد من موظفيه».

وفرضت قوات الأمن حظرًا للتجوال، فيما أغلقت قوات خاصة تابعة للجيش والطوارئ، المنطقة المحيطة بمبنى المجلس، وقامت بإخلاء جميع المدارس ومباني ومؤسسات الدولة في المحافظة.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، إن القوات العراقية تمكنت، بعد نحو ساعة من بدء الهجوم، من تحرير موظفي المجلس البلدي.

وأضاف «النعمان»: «حررنا جميع المحتجزين من الموظفين وعددهم 40، وقتلت قواتنا أحد الانتحاريين، فيما فجر انتحاريان آخران نفسيهما، وتقوم القوات حاليًا بـ(عملية تمشيط)».

من جهة أخرى، قال مقدم في شرطة تكريت، إن أحد أعضاء المجلس و2 من أفراد حمايته، لقوا مصرعهم خلال عملية الاقتحام والتحرير.

وقبيل هذا الهجوم، قتل 3 جنود عراقيين يعملون على حراسة خطوط أنابيب النفط على أيدي مسلحين مجهولين، جنوب غرب تكريت.

وقال رائد في الشرطة العراقية إنه تم قتل 5 من أفراد قوات الأمن العراقية بينهم ضابط عندما اقتحم 3 انتحاريين مركزا للشرطة في بيجي، القريبة من تكريت، فقتلوا أحد الضباط وشرطيًا وتحصنوا في إحدى الغرف.

وبعد وقت قصير، اقتحمت فرقة من قوات التدخل السريع، المركز، فقتلت أحد الانتحاريين الـ3، قبل أن يفجر المهاجمان الآخران نفسيهما، ويقتلان 3 من أفراد قوات الأمن، وفق ما أفاد الرائد.

وفي بغداد، وقعت سلسلة تفجيرات في أوقات متزامنة صباح الإثنين، واستهدف بعضها المناطق ذاتها التي استهدفت، مساء الأحد، حيث قتل وأصيب العشرات.

ووقعت أكبر الهجمات في منطقة النهضة في وسط بغداد، حيث قتل 4 أشخاص على الأقل، وأصيب 9 بجروح في انفجار سيارة مفخخة، فيما قتل 4 أشخاص، وأصيب 11 في انفجار سيارة أخرى، قرب مجلس محافظة بغداد، في وسط العاصمة.

وانفجرت سيارة مفخخة ثالثة في البياع جنوب غرب العراق، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 بجروح، وأخرى قرب وزارة الداخلية، حيث قتل 3 اشخاص وأصيب 7 بجروح.

كما قتل شخص، في انفجار عبوة لاصقة في سيارته، في منطقة المحمودية إلى الجنوب من مدينة بغداد، قبل أن تنفجر سيارة مفخخة، عند منطقة جسر ديالى في جنوب شرق بغداد، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 5 بجروح.

وفي الموصل، هاجم مسلحون مجهولون أتوبيسًا لنقل الركاب، في غرب الموصل، وقتلوا 6 رجال و6 نساء.