الأمم المتحدة تطلب 12.9 مليار دولار مساعدات لعام 2014 نصفها لسوريا

ناشدت الأمم المتحدة الدول المانحة، الإثنين، توفير 6.5 مليار دولار لسوريا، ودول مجاورة لتقديم المساعدة لإجمالي 16 مليون شخص، أغلبهم «جوعى» أو «مشردين» جراء الصراع الذي أوشك أن يدخل عامه الرابع.وتمثل المناشدة من أجل سوريا نصف خطة التمويل الاجمالية، البالغة 12.9 مليار دولار، لمساعدة 52 مليون شخص في 17 دولة، والتي أطلقتها منسقة الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطواريء، فاليري أموس، خلال اجتماع للدول المانحة في جنيف.وقالت الأمم المتحدة عن الأزمة السورية إن «عدد النازحين واللاجئين المتزايد يولد حاجات أكبر في كل القطاعات، ويضغط على طاقات الدول المجاورة بشكل يترك عواقب إقليمية عميقة».

شبكةعيونالإخبارية

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