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بالصور: ماذا تفعل أحلام في مهبط طائرات برج العرب؟

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بالصور: ماذا تفعل أحلام في مهبط طائرات برج العرب؟ بالصور: ماذا تفعل أحلام في مهبط طائرات برج العرب؟

تقوم النجمة الإماراتية أحلام في هذه الأثناء بتصوير كليب جديد خاص بأوبريت، موضوعه الإمارات، من ألحان فايز السعيد، ومن إخراج علاء الأنصاري. وتجري أعمال التصوير في برج العرب الكائن في إمارة دبي.
تجدر الإشارة إلى أنّ قفطان أحلام من توقيع المصمّم طوني يعقوب، وقد سبق لها أن ارتدته خلال حفل موازين في المغرب، فيما تولى شؤون مكياجها الخبير أحمد الأسير، وشعرها طوني صوايا.
ومن المقرر أن تُنهي أحلام اليوم تصوير كليبها، على أن تسافر غداً إلى تركيا مع عائلتها لقضاء إجازة الأعياد.

صوتوا لنجمكم المفضل للفوز بلقب نجم ونجمة 2013 في استفتاء سيدتي نت

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