رئيس «نايل سبورت»: لا يمكن التعاقد على بطولات قوية فى ظل الأزمة المالية

كتب : رانيا محمود منذ 17 دقيقة

أكد المخرج أحمد شكرى، رئيس قناة «نايل سبورت»، أن القناة تعانى من نقص فى الإمكانيات نتيجة الأزمة المالية التى يمر بها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لأن القناة فى النهاية تابعة لهذا الاتحاد وجزء من ميزانية الدولة.

وعن الإمكانيات المطلوبة لتطوير القناة، أضاف: يجب أن تتوافر الإمكانيات اللازمة لتغيير القناة للأفضل، ومنها التعاقد على بطولات قوية جديدة، لكى تكون لدينا مادة جيدة تجذب المعلنين، وبالتالى نستطيع أن ندخل عائداً للقطاع الاقتصادى، ونساعد فى حل الأزمة المالية الحالية.

وأشار إلى أنه يعانى من مشاكل أخرى، ولكنها خارج مبنى الإذاعة والتليفزيون، مثل احتكار بعض القنوات الخاصة لإذاعة بعض البطولات والمباريات، وهنا تتحدث لغة الأموال، ومن يسبق الآخر فى شراء البطولات لتكون حصرياً على شاشته، ونحن كقناة أرضية لا نستطيع أن ندخل فى هذه المنافسات بسبب الأزمة المالية الذى تعانى منها جميع قطاعات التليفزيون.

وأضاف «شكرى» أنه استطاع أن ينهض بالقناة رغم قلة الإمكانيات، لأن القناة لها أرضية جيدة من المشاهدين، وتغطى معظم الأحداث الرياضية، وتنقل بطولات العالم فى الألعاب المختلفة.

وعن مشاكل «ماسبيرو»، أكد أن الحل يتمثل فى إعادة هيكلة الإدارة العامة للتسويق، فى القطاع الاقتصادى، لكى نعمل على جذب المعلنين، وذلك لعودة «ماسبيرو» لمكانته الإعلامية فى الشرق الأوسط، وأيضاً عودة الإنتاج والاستفادة من الكفاءات الجيدة من خلال توفير أعمال تتناسب معهم.