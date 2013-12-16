مايا دياب ضيفة البرايم الـ13 من "ستار أكاديمي"

كتب : فاطمة النشابي منذ 5 دقائق

تحل النجمة اللبنانية مايا دياب والفنان الجزائري فضيل، ضيوفًا على الحلقة المقبلة من برنامج "ستار أكاديمي"، يوم الخميس المقبل، على قناة "سي بي سي"، في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويقدم الضيفان باقة من أجمل أغانيهما مع طلاب الأكاديمية في أسبوعهم الـ13؛ لتتواصل رحلة البحث عن الفائز بلقب الموسم التاسع من البرنامج.

البرنامج تقدمه الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة، وهو من أضخم برامج المسابقات الغنائية الأشهر في العالم والأقوى في الوطن العربي، وكانت النجمة المصرية أنغام ضيفة الحلقة السابقة من البرنامج.