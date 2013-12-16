أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

مايا دياب ضيفة البرايم الـ13 من "ستار أكاديمي"

Google+ Print
مايا دياب ضيفة البرايم الـ13 من "ستار أكاديمي" مايا دياب ضيفة البرايم الـ13 من "ستار أكاديمي"

كتب : فاطمة النشابي منذ 5 دقائق

تحل النجمة اللبنانية مايا دياب والفنان الجزائري فضيل، ضيوفًا على الحلقة المقبلة من برنامج "ستار أكاديمي"، يوم الخميس المقبل، على قناة "سي بي سي"، في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويقدم الضيفان باقة من أجمل أغانيهما مع طلاب الأكاديمية في أسبوعهم الـ13؛ لتتواصل رحلة البحث عن الفائز بلقب الموسم التاسع من البرنامج.

البرنامج تقدمه الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة، وهو من أضخم برامج المسابقات الغنائية الأشهر في العالم والأقوى في الوطن العربي، وكانت النجمة المصرية أنغام ضيفة الحلقة السابقة من البرنامج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة