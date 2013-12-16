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الهلال يسعى خلف 5 صفقات في يناير

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الهلال يسعى خلف 5 صفقات في يناير الهلال يسعى خلف 5 صفقات في يناير

يسعى نادي الهلال السعودي لحسم خمس صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تنفيذا لطلب المدير الفني سامي الجابر.

ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية سعودية، توصل مسؤولو الهلال لاتفاق مع سعود كريري لاعب اتحاد جدة الذي حصل على مخالصة نهائية من العميد.

كما نجحت الإدارة الهلالية في الحصول على موافقة إدارتي نادي الشباب والقادسية لانتقال الثنائي حسن معاذ وسلطان مسرحي لصفوف الفريق .

وفي حال ضم الثلاث صفقات، فسيتم التعاقد مع مدافعين لم يتحدد أسمهم إلى الأن.

وكان الجابر قد قرر الإبقاء علي الثلاثي الأجنبي نيفيز وكاستيلو وعادل هرماش، وفي حال نجاح الهلال في ضم لاعب كبير في خط الوسط يفرض الهلاليون سرية تامة حوله، سيكون بديلاً لهرماش.

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