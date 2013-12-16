«أبو شادي»: لن يتم حذف أي مواطن من البطاقات التموينية

قال الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يتم حذف أي مواطن من البطاقات التموينية مهما بلغ حجم راتبه أو معاشه، مشيرا إلى أن الحذف يقتصر على المتوفين أكثر من 3 شهور والمكررين على أكثر من بطاقة تموينية، بسبب الفصل الاجتماعي أو الانتقال من محافظة لأخرى.أضاف في تصريحات صحفية، الإثنين، أن باب تسجيل المواليد من عام 2006 إلى عام 2011 على البطاقات التموينية مستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري، وحتى الآن قام المواطنون بإضافة 5 ملايين و332 ألف مولود، وعقب إغلاق باب التسجيل سوف يتم مراجعة بيانات الذين تم إضافتهم لتوفير الاعتمادات المالية لشراء السلع التموينية المخصصة لهم.من ناحية أخرى، أكد الوزير أنه سيتم استخدام منافذ شركة المصريين لتوزيع الخبز والبالغ عددها حوالي 2000 منفذ على مستوى محافظة القاهرة الكبرى، وكذلك 300 سيارة متنقلة تابعة للمنافذ، لبيع الخضر والفاكهة والبقوليات الجافة بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 15% إلى 25% عن الأسواق بالإضافة لبيع الخبز، وذلك للعمل على خفض الأسعار ومراعاة محدودي الدخل.وأشار إلى أنه سيتم بيع الخضر والفاكهة والبقوليات بالمنافذ بعد الانتهاء من بيع الخبز المدعم صباحا، وسيتم توريد الخضر والفاكهة من أسواق الجملة مباشرة للمنافذ وذلك من سوقي العبور و6 أكتوبر وبأسعار التكلفة للبيع بالمنافذ بأسعار مخفضة، كما سيتم شراء البقوليات من الموردين الرئيسيين وطرحها بالمنافذ لمنع الوسطاء الذين يحملون السلع بتكاليف مرتفعة مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.إعلان - Ads إعلان - Ads
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