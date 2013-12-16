أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«أبو شادي»: لن يتم حذف أي مواطن من البطاقات التموينية

  • مصر
  • 25
Google+ Print
«أبو شادي»: لن يتم حذف أي مواطن من البطاقات التموينية «أبو شادي»: لن يتم حذف أي مواطن من البطاقات التموينية
قال الدكتور محمد أبوشادي، وزير والتجارة الداخلية، إنه لن يتم حذف أي مواطن من البطاقات التموينية مهما بلغ حجم راتبه أو معاشه، مشيرا إلى أن الحذف يقتصر على المتوفين أكثر من 3 شهور والمكررين على أكثر من بطاقة تموينية، بسبب الفصل الاجتماعي أو الانتقال من محافظة لأخرى.أضاف في تصريحات صحفية، الإثنين، أن باب تسجيل المواليد من عام 2006 إلى عام 2011 على البطاقات التموينية مستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري، وحتى الآن قام المواطنون بإضافة 5 ملايين و332 ألف مولود، وعقب إغلاق باب التسجيل سوف يتم مراجعة بيانات الذين تم إضافتهم لتوفير الاعتمادات المالية لشراء السلع التموينية المخصصة لهم.من ناحية أخرى، أكد الوزير أنه سيتم استخدام منافذ شركة المصريين لتوزيع الخبز والبالغ عددها حوالي 2000 منفذ على مستوى محافظة القاهرة الكبرى، وكذلك 300 سيارة متنقلة تابعة للمنافذ، لبيع الخضر والفاكهة والبقوليات الجافة بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 15% إلى 25% عن الأسواق بالإضافة لبيع الخبز، وذلك للعمل على خفض الأسعار ومراعاة محدودي الدخل.وأشار إلى أنه سيتم بيع الخضر والفاكهة والبقوليات بالمنافذ بعد الانتهاء من بيع الخبز المدعم صباحا، وسيتم توريد الخضر والفاكهة من أسواق الجملة مباشرة للمنافذ وذلك من سوقي العبور و6 أكتوبر وبأسعار التكلفة للبيع بالمنافذ بأسعار مخفضة، كما سيتم شراء البقوليات من الموردين الرئيسيين وطرحها بالمنافذ لمنع الوسطاء الذين يحملون السلع بتكاليف مرتفعة مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)

قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)