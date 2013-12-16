لجنة حصر أموال الإخوان تجتمع لمناقشة تقارير اللجان الفرعية

كتب : أحمد ربيع وسلمى بدر منذ 21 دقيقة

تجتمع، حاليا، لجنة حصر أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة، لمناقشة التقارير الواردة لها من الجهات المعنية، والمتعلقة بأموال الإخوان في الداخل والخارج.

وأكد مصدر قضائي أن اللجنة تجتمع بشكل دوري، لإطلاع على آخر ما توصلت له اللجنة من معلومات متعلقة بأموال المنقولة والسائلة، وحصر العقارات والشركات وتقييم وضعها المالي، والكشف عن سرية معاملات البورصة، حصر كافة أصوال الجماعة من الداخل والخارج، حيث إنه في وقت سابق طلبت لجنة حصر أموال الإخوان تقارير من الشهر العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة الزراعة، لحصر كافة ممتلكات قيادات تنظيم الإخوان في مصر، أو جماعة أو جمعية الإخوان، والمؤسسات التابعة لها، أو بأسماء قيادات أعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، والأعضاء العاملين بها، ومنعهم من التصرف فيها، وإفادة اللجنة بها.