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«السيسي» لقبائل وعشائر مصر: سَلِّمُوا أسلحتكم من أجل استقرار وأمن المواطنين

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«السيسي» لقبائل وعشائر مصر: سَلِّمُوا أسلحتكم من أجل استقرار وأمن المواطنين «السيسي» لقبائل وعشائر مصر: سَلِّمُوا أسلحتكم من أجل استقرار وأمن المواطنين
وجّه الفريق أول عبدالفتاح ، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الإثنين، دعوة إلى كل قبائل وعشائر شمال وجنوب سيناء وجنوب ، لتسليم الأسلحة والذخائر «من أجل استقرار وأمن المواطنين».وقدم «السيسي» الشكر لعشائر وقبائل المنطقة الغربية، لما قاموا به من دور وطني في تجميع السلاح والذخائر، معتبرًا أنهم «يضربون المثل لكل قبائل وعشائر مصر لأهمية تسليم الأسلحة والذخائر».كما وجّه «السيسي»، في الوقت نفسه التحية والشكر لرجال المنطقة الغربية العسكرية لـ«دورهم العظيم في فرض السيطرة الأمنية على منطقة تعد من أخطر المناطق الاستراتيجية المصرية».وأشاد «السيسي»، خلال حضوره المناورة «رعد 22» بالمنطقة الغربية بحضور رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق صدقي صبحي، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، بدور رجال المنطقة الغربية العسكرية والقوات البحرية والجوية وحرس الحدود في «منع تدفق أي أسلحة أو ذخائر إلى داخل مصر تستهدف أمنها واستقرارها».وقال إن «مستشفى السلوم العسكري إهداء من القوات المسلحة لأهالي المنطقة الغربية، مؤكدًا «حرص الجيش على بذل كل الجهد بأمانة وشرف من أجل تسهيل حياتهم وأمن أسرهم».

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