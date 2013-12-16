«السيسي» لقبائل وعشائر مصر: سَلِّمُوا أسلحتكم من أجل استقرار وأمن المواطنين

وقال إن «مستشفى السلوم العسكري إهداء من القوات المسلحة لأهالي المنطقة الغربية، مؤكدًا «حرص الجيش على بذل كل الجهد بأمانة وشرف من أجل تسهيل حياتهم وأمن

أسرهم».