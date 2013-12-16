ساعة رامي عياش تنقذ مرضى سرطان الأطفال

لا شكّ في أن اختيار الماركات العالمية للفنان رامي عياش ليكون سفيراً لمنتجاتها ليس عبثاً، فهو فنان ذو جمهور كبير، اكتسبه خلال مسيرته الفنية والشخصية. وقد تقاسم رامي بالأمس في مجمع الـ"ABC"، في ضبية، وقته وشهرته وصورته مع ماركة "RossOnero" لساعات اليد، التي اختارته أيضاً سفيراً لمنتجاتها.

في حواره مع "سيدتي نت"، شكر رامي "RossOnero" على ثقتها واختيارها له، وقال: "يشرّفني أن أكون سفيراً لها، وأنا من هواتها وزبائنها".وأضاف: "لا شكّ في أنّ الساعة مميّزة جداً ورائعة الجمال، واحترمت عملهم جداً، لاسيما أن من يشتري الساعة يعود ريع حوالى 2 في المئة من سعرها لمركز سرطان الأطفال".

ورداً على سؤال، حول استهلاك صورة الفنان بالإعلانات، قال عياش: "أحبّ التعاون مع التراندات الكبيرة، وهذا دليل على أنني أسير على المسار الصحيح"، معتبراً أنّ ذلك "يُعطي الفنان دافعاً أكبر للاستمرار وتقديم الأفضل".

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