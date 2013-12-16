أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

لبنان للأمم المتحدة: إطلاق النار على دورية إسرائيلية أمس "حادث فردى"

Google+ Print
لبنان للأمم المتحدة: إطلاق النار على دورية إسرائيلية أمس "حادث فردى" لبنان للأمم المتحدة: إطلاق النار على دورية إسرائيلية أمس "حادث فردى"

أبلغ رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل نجيب ميقاتى، اليوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى لبنان، ديريك بلامبلى، أن الحادث الحدودى الذى وقع الليلة الماضية مع إسرائيل، وشهد إطلاق نار من الجانب اللبنانى على دورية إسرائيلية، هو حادث فردى محصور فى نطاقه الضيق"، معربًا عن أمله فى المحافظة على الهدوء على الحدود.

وذكر بيان للمكتب الإعلامى لرئيس الوزراء اللبنانى، أن هذا الموقف جاء خلال لقاء لميقاتى مع ديريك بلامبلى، اليوم، حيث ناقشا الوضع فى جنوب لبنان والتحقيقات الجارية بشأن الحادث الذى وقع الليلة الماضية فى منطقة رأس الناقورة الحدودية.

وأوضح ميقاتى خلال اللقاء، أن قيادة الجيش اللبنانى أبلغته أن ما حدث على الحدود ليلة أمس هو عمل فردى محصور فى نطاقه الضيق، داعيًا إلى المحافظة على الهدوء التزامًا بالقرار 1701.

من جهته، ذكر بلامبلى أنه سيتوجه إلى الجنوب ليرأس اجتماعًا لمتابعة الموضوع فى مقر قيادة القوات الدولية فى الناقورة. كما التقى ميقاتى اليوم سفير الولايات المتحدة ديفيد هيل، واستعرض معه العلاقات الثنائية. يذكر أن الحادث المشار إليه أدى إلى مقتل جندى إسرائيلى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365