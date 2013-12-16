لبنان للأمم المتحدة: إطلاق النار على دورية إسرائيلية أمس "حادث فردى"

أبلغ رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل نجيب ميقاتى، اليوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى لبنان، ديريك بلامبلى، أن الحادث الحدودى الذى وقع الليلة الماضية مع إسرائيل، وشهد إطلاق نار من الجانب اللبنانى على دورية إسرائيلية، هو حادث فردى محصور فى نطاقه الضيق"، معربًا عن أمله فى المحافظة على الهدوء على الحدود.

وذكر بيان للمكتب الإعلامى لرئيس الوزراء اللبنانى، أن هذا الموقف جاء خلال لقاء لميقاتى مع ديريك بلامبلى، اليوم، حيث ناقشا الوضع فى جنوب لبنان والتحقيقات الجارية بشأن الحادث الذى وقع الليلة الماضية فى منطقة رأس الناقورة الحدودية.

وأوضح ميقاتى خلال اللقاء، أن قيادة الجيش اللبنانى أبلغته أن ما حدث على الحدود ليلة أمس هو عمل فردى محصور فى نطاقه الضيق، داعيًا إلى المحافظة على الهدوء التزامًا بالقرار 1701.

من جهته، ذكر بلامبلى أنه سيتوجه إلى الجنوب ليرأس اجتماعًا لمتابعة الموضوع فى مقر قيادة القوات الدولية فى الناقورة. كما التقى ميقاتى اليوم سفير الولايات المتحدة ديفيد هيل، واستعرض معه العلاقات الثنائية. يذكر أن الحادث المشار إليه أدى إلى مقتل جندى إسرائيلى.