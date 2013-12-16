مليونا دولار للدول المضيفة للاجئين السوريين من الصندوق العربى

قرر مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب فى ختام أعمال دورته الـ 33 اليوم الاثنين برئاسة الأردن، تقديم دعم مالى من الصندوق العربى للعمل الاجتماعى للدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين بواقع مليون دولار أمريكى للمملكة الأردنية، 700 ألف للبنان ، والعراق ومصر 200 ألف لكل منهما .

> ووفقا لبيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية اليوم ، فقد توصل المؤتمرون لإعداد إستراتيجية عربية للحد من الفقر فى ضوء الأهداف التنموية العالمية الجديدة التى توافق عليها العالم لمرحلة ما بعد عام 2015 إضافة إلى انتخاب المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب من دول الإمارات والبحرين والسعودية وجيبوتى وتونس والجزائر ومصر .

> وأقرت الدورة مشروع القانون العربى الاسترشادى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة شريطة قيام الدول العربية بتزويد المكتب التنفيذى للمجلس بملاحظاتها على مشروع القانون .

> ويستضيف الأردن المؤتمر العربى حول الأولويات الاجتماعية للمنطقة العربية فى أجندة التنمية المستدامة ما بعد عام 2015 ، وسيعقد المؤتمر الأول من نوعه على المستوى الوزارى وبعده مباشرة أعمال الدورة الموضوعية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب خلال مايو 2014 فى عمان لإقرار توصيات المؤتمر ومناقشة بنوده التى سترفع من المجلس الوزارى إلى القمة العربية التنموية التى ستعقد فى تونس عام 2015.

> وقد بدأت أعمال الدورة 33 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب أمس الأحد ، فيما تضمن اليوم الثانى زيارة ميدانية للوفود إلى مخيم الزعترى للاجئين السوريين .