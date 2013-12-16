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فرنسا تدين الهجمات الجديدة بلبنان

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فرنسا تدين الهجمات الجديدة بلبنان فرنسا تدين الهجمات الجديدة بلبنان

أدانت فرنسا اليوم، الاثنين، الهجمات التى شهدها لبنان أمس، حيث استهدف الأول أحد مواقع القوات المسلحة اللبنانية فى محيط صيدا، مما أسفر عن مقتل جندى وجرح عدة أشخاص آخرين فى الجيش.
> وأعربت فرنسا، على لسان المتحدث الرسمى المساعد باسم وزارة الخارجية فانسان فلوريانى - عن تعازيها لأسرة الضحية وعن تضامنها مع المصابين.
> وقال فلوريانى – فى مؤتمر صحفى اليوم – إن باريس تؤكد مجددا التزامها بدعم استقرار لبنان، داعيا جميع اللبنانيين إلى العمل على تجنب تصعيد العنف والحفاظ على الوحدة الوطنية، وفقا للإعلان بعبدا.
> وأضاف الدبلوماسى الفرنسى "نكرر دعمنا للجهود المبذولة فى هذا الاتجاه، تحت رعاية الرئيس اللبنانى ميشال سليمان".
> كما شدد على مساندة فرنسا للقوات المسلحة اللبنانية، التى تعد العمود الفقرى لأمن اللبنانيين، والتى تعمل بشجاعة للحفاظ على استقرار البلاد.
> ومن ناحية أخرى..قال فلوريانى أن بلاده تستنكر مقتل جندى إسرائيلى على الحدود اللبنانية، وتدعو الى الهدوء وضبط النفس، وإلى احترام وتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
> وقتل جندى إسرائيلى مساء أمس الأحد بإطلاق نار مصدره لبنان على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام.
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