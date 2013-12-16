جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق: تحرير 40 رهينة كانوا محتجزين بتكريت

أكد جهاز مكافحة الإرهاب العراقى تحرير 40 رهينة، كانوا محتجزين داخل مقر المجلس البلدى فى تكريت، خلال عملية استعادة السيطرة على مقر المجلس. موضحًا أن جميع المحتجزين لم يصابوا بأى أذى.

وقال متحدث باسم الجهاز، فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، إن القوة التابعة للجهاز تمكنت ظهر اليوم من تحرير 40 رهينة كانوا محتجزين داخل مقر المجلس البلدى فى تكريت خلال عملية استعادة السيطرة على مقر المجلس.

وأضاف المتحدث، أن القوة قتلت جميع الإرهابيين الذين كانوا متحصنين فى مقر المجلس البلدى. مؤكدًا أن جميع المحتجزين لم يصابوا بأى أذى.

كان مصدر أمنى بمحافظة صلاح الدين العراقية، أفاد فى وقت سابق بأن قوات الأمن تمكنت من استعادة السيطرة على مبنى المجلس البلدى فى تكريت، وتحرير جميع الرهائن من داخله بعد قتل ثلاثة مسلحين، كانوا قد اقتحموا المبنى فى وقت سابق اليوم.