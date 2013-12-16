برى: على الاتحاد الدولى للاتصالات التحقيق فى تنصت إسرائيل على لبنان

طالب رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، اليوم، الاتحاد الدولى للاتصالات بتشكيل لجنة تحقيق فى التنصت الإسرائيلى على لبنان واللبنانيين والسفارات والهيئات الدولية بها.

وأثار برى خلال لقائه مع الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات لحمدون توريه بحضور وزير الاتصالات اللبنانى نقولا صحناوى، القرارات التى سبق للاتحاد الدولى للاتصالات أن اتخذها لمصلحة لبنان، وأدان فيها إسرائيل وفرض عليها تعويضات للبنان بقيمة 547 مليون دولار، لم يحصل على سنت واحد منها.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد الدولى للاتصالات دعمه للحق اللبنانى، واعدا بمتابعة موضوع التنصت واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.