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انتهت - أرسنال × بايرن وبرشلونة × سيتي وريال مدريد ×شالكة في دور الـ16 بدوري الأبطال

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انتهت - أرسنال × بايرن وبرشلونة × سيتي وريال مدريد ×شالكة في دور الـ16 بدوري الأبطال انتهت - أرسنال × بايرن وبرشلونة × سيتي وريال مدريد ×شالكة في دور الـ16 بدوري الأبطال

أسفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية لأرسنال أمام بايرن ميونيخ وبرشلونة أمام مانشستر سيتي.

بينما أوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة سهلة نسبيا أمام شالكة الألماني، بينما يواجه وصيف النسخة الماضية بروسيا دورتموند زينيت.

أهم القواعد التي تسير عليها القرعة هو أن لا يتواجه فريقين من دولة واحدة، أو فريقين كانا سويا في مجموعة واحدة.

فرق التصنيف الأول هى : ريال مدريد - بايرن ميونيخ - بروسيا دورتموند - مانشستر يونايتد - برشلونة - باريس سان جيرمان - أتليتكو مدريد - تشيلسي.

فرق التنصيف الثاني: باير ليفركوزن - جالاتاسراي - أولمبياكوس - مان سيتي - شالكة - أرسنال - زينيت - ميلان.

النتيجة الكاملة للقرعة

مانشستر سيتي × برشلونة

أولمبياكوس × مانشستر يونايتد

ميلان × أتليتكو مدريد

باير ليفركوزن × باريس سان جيرمان

جالاتاسراي × تشيلسي

شالكة × ريال مدريد

زينيت × بروسيا دورتموند

أرسنال × بايرن ميونيخ

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