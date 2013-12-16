رحيل فيلاس-بواس عن توتنام

أعلن توتنام هوتسبر رحيل مديره الفني البرتغالي أندريا فيلاس-بواس عن الفريق يوم الإثنين، باتفاق بين الطرفين.

ويأتي رحيل المدرب البرتغالي عن توتنام بعد يوم واحد من خسارته الثقيلة على وايت هارت لين من ليفربول 5-0 في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وذكر الموقع الرسمي للسبيرز يوم الإثنين أن إدارة النادي اتفقت مع فيلاس-بواس على فسخ التعاقد بينهما وديا.

ليرحل مدرب بورتو السابق بنفس الطريقة التي رحل بها عن تشيلسي الموسم قبل الماضي.

وتراجعت نتائج الفريق اللندني بشكل كبير هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.

وخسر توتنام من ثلاثة منافسين على لقب الدوري هم أرسنال بنتيجة 1-0، ومن مانشستر سيتي 6-0، ومؤخرا ليفربول.

ولم يعلن توتنام عن خليفة فيلاس-بواس حتى الآن.